Мін’юст призначив в.о. керівника Центру правової допомоги

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Вівторок, 13 червня 2017, 15:07

Міністерство юстиції призначило на посаду виконуючого обов’язків директора Координаційного центру з надання правової допомоги адвоката Олексія Бонюка.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко у вівторок на брифінгу на тему "Подальший розвиток системи безоплатної правової допомоги".

За словами міністра, це призначення зробили на час проведення конкурсу на посаду директора Координаційного центру.

"Ми шукали таку людину, яка би не мала амбіцій зайняти посаду керівника, брати участь в конкурсі для того, щоб не створювати жодних конфліктів інтересів. Але людину, яка має досвід адвокатської практики, правозахисної практики, роботи в проектах Ради Європи. І я сьогодні можу оголосити, що після консультацій, після співбесід, які я провів, ми призначаємо на позицію в.о. керівника Координаційного центру Бонюка Олексія Петровича", - зазначив міністр.

За словами міністра, Буняк має понад 15 років адвокатського досвіду, є експертом проекту Ради Європи "Пакет невідкладних заходів для України", має досвід представництва українських громадян в Європейському суді з прав людини.

"На період конкурсу система має працювати в штатному режимі, отримуватись заробітні плати, фінансування на роботу місцевих центрів. Тому на цей період часу мною і нашою командою Міністерства юстиції прийнято рішення про призначення виконуючого обов’язки керівника Координаційного центру", - сказав Петренко.

Міністр пообіцяв у вівторок на селекторі представити команді в.о. керівника центру.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції вирішило провести повторний конкурс на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги.

Раніше переможцем конкурсу на посаду директора Центру надання правової допомоги став заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Павло Мороз.

Проте члени самого Центру та Відкритої громадської платформи розвитку української системи безоплатної правової допомоги звинуватили Мін'юст в непрозорому проведенні відбору. Вони заявили, що міністерство вплинуло на процедуру проведення конкурсу.

Міністр юстиції Павло Петренко відкинув звинувачення та наголосив, що обрання директора Координаційного центру з надання правової допомоги відбулося "прозоро й відкрито".

Олег Твердь, для УП

Теми: Мін'юст
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