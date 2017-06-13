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Мін'юст погодився вдруге обирати директора Центру правової допомоги

Вівторок, 13 червня 2017, 10:29

Міністерство юстиції вирішило провести повторний конкурс на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

"Вже найближчим часом, із залученням незалежної експертизи міжнародних донорів та партнерів, буде оголошено і проведено консультативний прозорий конкурс, за підсумками якого керівництву Міністерства юстиції буде запропоновано кандидатури на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги", - заявляють у відомстві.

Згідно з повідомленням, таке рішення було результатом згоди, якої досягли під час переговорів представники міністерства та КЦНПД.

Зокрема, йдеться в заяві, "сторони дійшли спільної позиції щодо подальшого розвитку системи", а також "погодились, що ніхто не буде звільнений за висловлення своєї відкритої позиції щодо згаданої ситуації".

Як повідомлялося, переможцем конкурсу на посаду директора Центру надання правової допомоги став заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Павло Мороз.

Проте члени самого Центру та Відкритої громадської платформи розвитку української системи безоплатної правової допомоги звинуватили Мін'юст в непрозорому проведенні відбору. Вони заявили, що міністерство вплинуло на процедуру проведення конкурсу.

Міністр юстиції Павло Петренко відкинув звинувачення та наголосив, що обрання директора Координаційного центру з надання правової допомоги відбулося "прозоро й відкрито".

Українська правда

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Теми: Мін'юстПетренкоправо
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