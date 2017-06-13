Пєсков знущається: Росія нічого не окупувала

Росія не окупує жодні території, заявив речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.



Так він прокоментував підготовку в Україні законопроекту про визнання Донбасу окупованою територією, повідомляє ТАСС.



За твердженням прес-секретаря Володимира Путіна, на сході України все ж іде "громадянська війна".



"Вона (південно-східна частина України) не окупована Росією, Росія не окупує жодні території", – заявив Пєсков журналістам.



"Це внутрішньоукраїнський конфлікт. Я називаю речі своїми іменами: це громадянська війна, яку може припинити лише сама Україна", – додав він у дусі російської пропаганди.



За словами Пєскова, Київ може припинити війну, виконуючи мінські домовленості.



Зазначимо, що в лютому 2014 року Росія почала анексію Криму, а навесні того ж року спровокувала бойові дії на сході України. РФ підтримує збройний конфлікт на Донбасі ідеологічно, фінансово, військовою технікою та живою силою.



2 червня 2017 року Володимир Путін звинуватив владу України в невиконанні мінських угод щодо Донбасу і заявив, що Росія не буде виконувати їх в односторонньому порядку.



12 червня депутат Мустафа Найєм нагадав про вимогу визнати схід України окупованою територією. Він наголосив, що 3 місяцями раніше президент Петро Порошенко розкритикував закон про окуповані території і анонсував розробку закону "Про відновлення територіальної цілісності", – але його до цього часу не подано до парламенту.

13 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що уточнений законопроект "Про відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей" подадуть президенту, а потім внесуть до Верховної Ради.



За його словами, потрібен новий формат захисту України від "гібридних методів війни" Росії, адже ні АТО, ні гіпотетичний військовий стан не вирішують проблеми.



На це Найем відповів: "Дуже чекаємо тексту законопроекту. І дуже сподіваюся, що крім виключно військових аспектів, в документі також буде передбачено правове врегулювання цивільних питань: визнання/невизнання документів, перевезення вантажів, пенсії, перетин КПВВ тощо".



Депутат наголосив, що до кінця поточної сесії ВР залишилося два пленарних тижні, а анонсований законопроект може стикнутися з опором парламентарів. "Якщо закон не буде ухвалено на цій сесії, формат військових дій на сході... збережеться ще щонайменше 4 місяці", – зазначив Найєм.



Олена Рощенко, УП