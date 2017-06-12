Обіцяного Порошенком закону про повернення територій досі немає

Незважаючи на заяву президента три місяці тому, жоден орган не займається підготовкою законопроекту про відновлення територіальної цілісності.

Про це у своєму Facebook написав депутат Мустафа Найєм, публікуючи відповіді з АП, Кабміну і РНБО.

"Якщо пам'ятаєте, три місяці тому на екстреному засіданні РНБО, присвяченому подіям на сході президент Петро Порошенко розкритикував спроби парламенту прийняти закон про окуповані території, і публічно анонсував розробку свого закону "Про відновлення територіальної цілісності"", - написав він.

"З тих пір я написав безліч листів, намагаючись дізнатися, хто розробляє цей законопроект, як і чим можна допомогти", - розповів депутат.

За його словами, в АП йому відповіли, що "законом займається РНБО".

"В РНБО мене направили на уряд. Кабінет міністрів був злегка здивований такому повороту подій і припустив, що, можливо, цим займається Міністерство з питань тимчасово окупованих територій", - написав він.

"Наскільки я знаю, ні в АП, ні в РНБО, ні в КМУ ні в будь-якому іншому органі не просто немає робочої групи з розробки законопроекту про відновлення територіальної цілісності, немає навіть офіційного розпорядження про підготовку документа з таким змістом", - заявив Найєм.

"Напрацювання глибоко шанованого мною Володимира Горбуліна лежать під сукном, ніякої стратегії правого регулювання питання на національному рівні немає", - повідомив він.

Він також зазначив, що і він, і безліч колег-депутатів, експертів і громадських організацій готові у будь-який момент підключитися до створення такої стратегії, "якщо, звичайно, це стане пріоритетом глави держави".

При цьому, він зазначив, що в понеділок в Українському інституті майбутнього відбудеться публічна презентація законопроектів про тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, автором одного з яких (№6400-2) є і він.

"Наш документ ми готували за сприяння безлічі громадських організацій та міжнародних органів", - написав він.

Як відомо, 15 березня президент Петро Порошенко на засіданні РНБО запропонував підготувати, розглянути і прийняти закон про відновлення територіальної цілісності, який відповідав би національним інтересам України.