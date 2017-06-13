Песков издевается: Россия ничего не оккупирует

733 просмотра
0
Вторник, 13 июня 2017, 15:02

Россия не оккупирует никакие территории, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал подготовку в Украине законопроекта о признании Донбасса оккупированной территорией, сообщает ТАСС.

По утверждению пресс-секретаря Владимира Путина, на востоке Украины всё же идет "гражданская война".

"Она (юго-восточная часть Украины) не оккупирована Россией, Россия не оккупирует никакие территории", – заявил Песков журналистам.

"Это внутриукраинский конфликт. Я называю вещи своими именами: это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина", – добавил он в духе российской пропаганды.

По словам Пескова, Киев может прекратить войну, выполняя минские договоренности.

Отметим, что в феврале 2014 года Россия начала аннексию Крыма, а весной того же года спровоцировала боевые действия на востоке Украины. РФ поддерживает вооруженный конфликт на Донбассе идеологически, финансово, военной техникой и живой силой.

2 июня 2017 года Владимир Путин обвинил власти Украины в невыполнении минских соглашений по Донбассу и заявил, что Россия не будет выполнять их в одностороннем порядке.

12 июня депутат Мустафа Найем напомнил о требовании признать восток Украины оккупированной территорией. Он подчеркнул, что 3 месяцами ранее президент Петр Порошенко раскритиковал закон об оккупированных территориях и анонсировал разработку закона "О восстановлении территориальной целостности", – но он до сих пор не подан в парламент.

13 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" подадут президенту, а потом внесут в Верховную Раду.

По его словам, нужен новый формат защиты Украины от "гибридных методов войны" России, так как ни АТО, ни гипотетическое военное положение не решают проблемы.

На это Найем ответил: "Очень ждем текста законопроекта. И очень надеюсь, что помимо исключительно военных аспектов, в документе также будет предусмотрено правовое урегулирования гражданских вопросов: признание/непризнание документов, перевозку грузов, пенсии, пересечение КПВВ и т.п".

Депутат подчеркнул, что до конца текущей сессии ВР осталось две пленарные недели, а анонсированный законопроект может встретить сопротивление парламентариев. "Если закон не будет принят на этой сессии, формат военных действий на востоке… сохранится еще как минимум 4 месяца", – отметил Найем.

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия Путин Донбасс Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украинскому культурному центру в Москве выбрали директора 13 июня 2017, 14:59
В Кремле участников акций протеста назвали "провокаторами" 13 июня 2017, 14:50
В Молдове рассмотрят законопроект о борьбе с пропагандой РФ 13 июня 2017, 14:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Минюст назначил и.о. руководителя Центра правовой помощи
Оператор "ТРК Украина" говорит, что не знал, что сюжет попадет на Russia Today
ООН фиксирует незаконные задержания на Донбассе с обеих сторон конфликта 
Киевляне могут остаться без горячей воды до октября
Все новости
Настойчивость

81-летний дедушка ежедневно учится по 5 часов, чтобы наконец закончить школу

Афиша на 9-11 июня

Классика в саду, DJ-марафон, открытие сезона на пляже, день Франкофонии...