Порошенко присвоїв білорусу Жизневському звання Героя України
Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України білорусу Михайлу Жізнєвському.
Про це йдеться у повідомленні на сайті президента у вівторок.
"Президент Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Герой України Михайлу Жизневському – білорусу, який загинув під час Революції Гідності та вручив Зірку Героя України його батькам – Михайлу Петровичу та Ніні Василівні", - сказано у повідомленні.
"Для нас Михайло - не іноземець, для нас Михайло - українець у душі", - сказав Порошенко, назвавши його "великим білорусом" і "великим українцем"
Порошенко повідомив батькам, що він ініціював зміни до законодавства, які були підтримані Верховною Радою і які дозволили вперше в історії України присвоїти звання Героя України іноземцю.
Як відомо, 26 листопада 2014 року на Майдані Незалежності відкрили пам'ятний знак загиблому активісту з Білорусії Михайлу Жизневському.
25-річний хлопець помер 22 січня 2014 року від поранення у серце під час Революції Гідності.
28 листопада 2014 року президент нагородив орденами Героїв Небесної Сотні трьох іноземців – Михайла Жизневського із Білорусі і Зураба Хурцію та Давида Кіпіані з Грузії, які загинули під час "Революції Гідності".
13 квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект 6174, який дозволяє посмертне присвоєння звання Героя України іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної сотні.
Українська правда
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