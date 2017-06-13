Порошенко присвоїв білорусу Жизневському звання Героя України

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Вівторок, 13 червня 2017, 16:00

Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України білорусу Михайлу Жізнєвському.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента у вівторок.

"Президент Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Герой України Михайлу Жизневському – білорусу, який загинув під час Революції Гідності та вручив Зірку Героя України його батькам – Михайлу Петровичу та Ніні Василівні", - сказано у повідомленні.

"Для нас Михайло - не іноземець, для нас Михайло - українець у душі", - сказав Порошенко, назвавши його "великим білорусом" і "великим українцем"

Порошенко повідомив батькам, що він ініціював зміни до законодавства, які були підтримані Верховною Радою і які дозволили вперше в історії України присвоїти звання Героя України іноземцю.

 
 

Як відомо, 26 листопада 2014 року на Майдані Незалежності відкрили пам'ятний знак загиблому активісту з Білорусії Михайлу Жизневському.

25-річний хлопець помер 22 січня 2014 року від поранення у серце під час Революції Гідності.

28 листопада 2014 року президент нагородив орденами Героїв Небесної Сотні трьох іноземців – Михайла Жизневського із Білорусі і Зураба Хурцію та Давида Кіпіані з Грузії, які загинули під час "Революції Гідності".

13 квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект 6174, який дозволяє посмертне присвоєння звання Героя України іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної сотні.

Українська правда

Теми: Порошенко Майдан Білорусь
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