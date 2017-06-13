Порошенко присвоїв білорусу Жизневському звання Героя України

Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України білорусу Михайлу Жізнєвському.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента у вівторок.

"Президент Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Герой України Михайлу Жизневському – білорусу, який загинув під час Революції Гідності та вручив Зірку Героя України його батькам – Михайлу Петровичу та Ніні Василівні", - сказано у повідомленні.

"Для нас Михайло - не іноземець, для нас Михайло - українець у душі", - сказав Порошенко, назвавши його "великим білорусом" і "великим українцем"

Порошенко повідомив батькам, що він ініціював зміни до законодавства, які були підтримані Верховною Радою і які дозволили вперше в історії України присвоїти звання Героя України іноземцю.

Як відомо, 26 листопада 2014 року на Майдані Незалежності відкрили пам'ятний знак загиблому активісту з Білорусії Михайлу Жизневському.

25-річний хлопець помер 22 січня 2014 року від поранення у серце під час Революції Гідності.

28 листопада 2014 року президент нагородив орденами Героїв Небесної Сотні трьох іноземців – Михайла Жизневського із Білорусі і Зураба Хурцію та Давида Кіпіані з Грузії, які загинули під час "Революції Гідності".

13 квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект 6174, який дозволяє посмертне присвоєння звання Героя України іноземцям, нагородженим орденом Героїв Небесної сотні.

Українська правда