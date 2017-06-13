Азаров вирішив прокоментувати безвіз України з ЄС: "рвані труси"

Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров назвав безвізовий режим України та Євросоюзу "рваними трусами".



Відповідний пост біглий екс-прем'єр розмістив 13 червня в мережі Facebook.



"Минуло три роки з моменту державного перевороту. Тепер Україна це Європа. Що країна отримала в результаті – тільки рвані труси. Не мереживні трусики, як кричали на Майдані, а рвані труси, так би мовити, тому що немає грошей навіть щоб нормальні купити", – вважає Азаров.



Раніше МЗС України роз'яснював, що колишній президент Віктор Янукович і екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, які переховуються в Росії від українського правосуддя і знаходяться під санкціями Євросоюзу, не зможуть скористатися правом на безвізові поїздки в країни ЄС.



Українська правда