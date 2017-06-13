Азаров вирішив прокоментувати безвіз України з ЄС: "рвані труси"

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Вівторок, 13 червня 2017, 16:28

Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров назвав безвізовий режим України та Євросоюзу "рваними трусами".

Відповідний пост біглий екс-прем'єр розмістив 13 червня в мережі Facebook.

"Минуло три роки з моменту державного перевороту. Тепер Україна це Європа. Що країна отримала в результаті – тільки рвані труси. Не мереживні трусики, як кричали на Майдані, а рвані труси, так би мовити, тому що немає грошей навіть щоб нормальні купити", – вважає Азаров.

Раніше МЗС України роз'яснював, що колишній президент Віктор Янукович і екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, які переховуються в Росії від українського правосуддя і знаходяться під санкціями Євросоюзу, не зможуть скористатися правом на безвізові поїздки в країни ЄС.

Українська правда

Теми: Азаров візи
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