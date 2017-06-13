Декомунізація по-запорізьки: з Леніна "виліпили" Пилипа Орлика

У Запорізькій області з пам'ятників Леніну створюють пам'ятники історичним особам.

Про це пише у вівторок "Укрінформ", посилаючись на дані місцевих ЗМІ

На території регіону вже зафіксовано два подібних випадки: в селі Лозоватка пам'ятник "вождеві світового пролетаріату" перетворився на скульптуру болгарина-переселенця Діакова, а в Новоолексіївці став основою для пам'ятника авторові першої української конституції Пилипу Орликові.

Зазначається, що переробка скульптур, шляхом "одягання" їх у національний одяг і "додавання" національної атрибутики, дозволила місцевій владі заощадити засоби в період декомунізації.

Так переробка Леніна обійшлася всього в 7 тисяч гривень, що істотно менше вартості демонтажу пам'ятника з використанням спецтехніки, його транспортування до місця зберігання і забезпечення зберігання.