Декомунізація по-запорізьки: з Леніна "виліпили" Пилипа Орлика

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Вівторок, 13 червня 2017, 17:16

У Запорізькій області з пам'ятників Леніну створюють пам'ятники історичним особам.

Про це пише у вівторок "Укрінформ", посилаючись на дані місцевих ЗМІ

На території регіону вже зафіксовано два подібних випадки: в селі Лозоватка пам'ятник "вождеві світового пролетаріату" перетворився на скульптуру болгарина-переселенця Діакова, а в Новоолексіївці став основою для пам'ятника авторові першої української конституції Пилипу Орликові.

 
 

Зазначається, що переробка скульптур, шляхом "одягання" їх у національний одяг і "додавання" національної атрибутики, дозволила місцевій владі заощадити засоби в період декомунізації.

Так переробка Леніна обійшлася всього в 7 тисяч гривень, що істотно менше вартості демонтажу пам'ятника з використанням спецтехніки, його транспортування до місця зберігання і забезпечення зберігання.

Теми: декомунізація
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