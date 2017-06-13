Декоммунизация по-запорожски: из Ленина "вылепили" Пилипа Орлика

В Запорожской области из памятников Ленину создают памятники историческим лицам.



Об этом пишет во вторник "Укринформ", ссылаясь на данные местных СМИ.



На территории региона уже зафиксировано два подобных случая: в селе Лозоватка памятник "вождю мирового пролетариата" превратился в скульптуру болгарина-переселенца Диакова, а в Новоалексеевке стал основой для памятника автору первой украинской Конституции Пилипа Орлика.

Отмечается, что переработка скульптур, путем "одевания" их в национальную одежду и "добавления" национальной атрибутики, позволила местным властям сэкономить средства в период декоммунизации.



Так переработка Ленина обошлась всего в 7 тысяч гривен, что существенно меньше стоимости демонтажа памятника с использованием спецтехники, его транспортировки к месту хранения и обеспечения сохранности.