Декоммунизация по-запорожски: из Ленина "вылепили" Пилипа Орлика
В Запорожской области из памятников Ленину создают памятники историческим лицам.
Об этом пишет во вторник "Укринформ", ссылаясь на данные местных СМИ.
На территории региона уже зафиксировано два подобных случая: в селе Лозоватка памятник "вождю мирового пролетариата" превратился в скульптуру болгарина-переселенца Диакова, а в Новоалексеевке стал основой для памятника автору первой украинской Конституции Пилипа Орлика.
Отмечается, что переработка скульптур, путем "одевания" их в национальную одежду и "добавления" национальной атрибутики, позволила местным властям сэкономить средства в период декоммунизации.
Так переработка Ленина обошлась всего в 7 тысяч гривен, что существенно меньше стоимости демонтажа памятника с использованием спецтехники, его транспортировки к месту хранения и обеспечения сохранности.