Суд відпустив боксера, якого підозрюють у побитті депутата
Центральний райсуд Миколаєва обрав боксерові Олегу Буцу, якого підозрюють у побитті депутата облради, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Про це повідомила прес-служба суду.
Таким чином, було відхилено клопотання слідчого про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Боксера відпустили під особисте зобов’язання, поклавши на нього обов’язок з’являтися за викликом слідчого, прокурора та суду, а також утриматися від спілкування з вищезазначеним депутатом, та забороною відвідувати приміщення Миколаївської обласної ради, окрім як з дозволу слідчого, прокурора.
У суді пояснили, що домашній арешт може бути застосований виключно до осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, а санкція ч.1 ст.296 КК України, за якою підозрюють боксера, не передбачає такого покарання.
Як відомо, 8 червня у Миколаївській облраді на засіданні комісії виникла суперечка між головою фракції "Опоблоку" Володимиром Фроленком і депутатом від БПП Федором Барною. Суперечка закінчилася бійкою з залученням відомого боксера Олега Буца.
Інцидент виник на засіданні бюджетної комісії, яка проходила в напруженій атмосфері
У суді зазначили, що санкція ч.1. ст.296 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.
Українська правда
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