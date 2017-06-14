ОБСЄ зафіксувала танки бойовиків поряд із лінією розмежування

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Середа, 14 червня 2017, 10:13

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала свіжі сліди танка Т-72 у непідконтрольному Україні селі Пікузи, яке розташоване в кількох кілометрах від лінії розмежування.

Про це повідомляється у звіті ОБСЄ, опублікованому 13 червня ввечері.

"У непідконтрольних урядові районах члени патруля Місії бачили один МТ-ЛБ, одну броньовану машину типу БМП і свіжі сліди танка (Т-72) у с. Пікузи (кол. Комінтернове, 23 км на північний схід від Маріуполя), а також один бронетранспортер (типу МТ-ЛБ) поблизу Заїченка", - йдеться у звіті.

Окрім того, неподалік непідконтрольного Україні села Заїченко Місія знову зафіксувала 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщені там з порушенням ліній відведення.

Також танк було зафіксовано в Луганській області на тимчасово окупованій території.

"9 червня безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ знову зафіксував 1 танк (Т-64) поблизу с. Сокільники (38 км на північний захід від Луганська) (див. Щоденний звіт СММ від 25 квітня 2017 року)", - зазначають спостерігачі.

Українська правда

Теми: АТО Донбас ОБСЄ
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