Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ зафиксировала танки боевиков рядом с линией разграничения

Среда, 14 июня 2017, 10:13

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала свежие следы танка Т-72 в неподконтрольному Украине селе Пикуза, расположенного в нескольких километрах от линии разграничения.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ, опубликованном 13 июня вечером.

"В неподконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели один МТ-ЛБ, одну бронированную машину типа БМП и свежие следы танка (Т-72) в с. Пикуза (быв. Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), а также один бронетранспортер (типа МТ-ЛБ) вблизи Заиченко", - говорится в отчете.

Кроме того, недалеко неподконтрольного Украине села Заиченко Миссия вновь зафиксировала 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещены там с нарушением линий отвода.

Также танк был зафиксирован в Луганской области на временно оккупированных территориях:

"9 июня беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ снова зафиксировал 1 танк (Т-64) вблизи с. Сокольники (38 км северо-западнее Луганска) (см. Ежедневный отчет СММ от 25 апреля 2017 года)", - отмечают наблюдатели.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:13
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
Все новости...
Реклама: