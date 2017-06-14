Екс-чиновниці Міндоходів вчетверо збільшили заставу

Апеляційний суд Києва з 1 до 4 мільйонів гривень збільшив заставу для екс-заступниці голови управління Міндоходів у Харківській області Тетяні Масловій.

Про це повідомляє прес-служба суда.

Суд своїм рішенням задовольнив апеляційну скаргу прокуратури і скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 25 травня про обрання колишній чиновниці запобіжного заходу у вигляді 999 тисяч гривень застави. Замість цього 13 червня суд прийняв нове рішення – застосувати до Маслової заставу в розмірі 4 мільйони гривень.

Водночас колегія суддів відмовилась задовольнити клопотання слідчого прокуратури про взяття екс-податківця під варту.

Як повідомлялося, 25 травня суд відпустив з-під варти Тетяну Маслову під заставу в 1 мільйон гривень, відмовивши військовій прокуратурі в арешті підозрюваної з можливістю внесення застави в сумі 7 млн грн.

Маслова підозрюється у створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла велика антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 96 млрд гривень. У справі було затримано 23 колишніх податківців. Кільком з них вдалося уникнути арешту за допомогою застав.

Українська правда