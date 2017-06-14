Японія почала процес скасування віз для українців

2144 перегляди
0
Середа, 14 червня 2017, 12:08

Уряд Японії почав працювати над запровадженням безвізового режиму з Україною.

Про це повідомив у Facebook депутат Верховної Ради, співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Японією Леонід Ємець.

"Кабінет міністрів Японії приступив до роботи над питанням скасування віз українцям. А Парламенти обіцяли усіляко сприяти", - написав він.

За словами Ємеця, про це він дізнався під час дипломатичної поїздки до цієї країни у складі делегації міжпарламентської групи Україна-Японія.

"Про строки поки говорити зарано, але працюємо щоб на олімпійські ігри в Токіо (2020) українські громадяни вже могли їхати без віз", - уточнив він.

Ємець показав фото, на яких делегація проводить зустрічі з міністром закордонних справ Японії Кісі, головою комітету у закордонних справах та оборони палати радників Парламенту Японії Уто, головою комітету у закордонних справах палати представників Парламенту Японії Мацуйя та депутатами Парламентів, що входять до групи Японія -Україна.

 
 

Українська правда

Теми: Японія візи
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Абе пообіцяв вжити конкретних заходів щодо Північної Кореї 29 травня 2017, 06:15
Американський авіаносець "Карл Вінсон" знову попрямував до КНДР 23 квітня 2017, 07:32
Японія готується евакуювати 57 тисяч громадян з Південної Кореї 15 квітня 2017, 10:40
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Податок на пенсію скасують для півмільйона українців
У Коцюбинському побили голову ТВК
ОБСЄ зафіксувала танки бойовиків поряд із лінією розмежування
Матіос: Клименку повідомлено про підозру за 96 мільярдів
Усі новини
Забити все

Історії киян з татуюваннями на обличчі

Європейські правила життя

Що підлітки хочуть запозичити у ЄС для України