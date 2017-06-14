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Японія почала процес скасування віз для українців

Середа, 14 червня 2017, 12:08

Уряд Японії почав працювати над запровадженням безвізового режиму з Україною.

Про це повідомив у Facebook депутат Верховної Ради, голова групи з міжпарламентських зв’язків з Японією Леонід Ємець.

"Кабінет міністрів Японії приступив до роботи над питанням скасування віз українцям. А Парламенти обіцяли усіляко сприяти", - написав він.

За словами Ємеця, про це він дізнався під час дипломатичної поїздки до цієї країни у складі делегації міжпарламентської групи Україна-Японія.

"Про строки поки говорити зарано, але працюємо щоб на олімпійські ігри в Токіо (2020) українські громадяни вже могли їхати без віз", - уточнив він.

Ємець показав фото, на яких делегація проводить зустрічі з міністром закордонних справ Японії Кісі, головою комітету у закордонних справах та оборони палати радників Парламенту Японії Уто, головою комітету у закордонних справах палати представників Парламенту Японії Мацуйя та депутатами Парламентів, що входять до групи Японія -Україна.

 
 

Українська правда

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Теми: Японіявізи
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