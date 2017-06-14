Япония начала процесс отмены виз для украинцев

Правительство Японии начало работать над введением безвизового режима с Украиной.

Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной Рады, председатель группы по межпарламентским связям с Японией Леонид Емец.

"Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз украинцам. А Парламенты обещали всячески способствовать", - написал он.

По словам Емеца, об этом он узнал во время дипломатической поездки в эту страну в составе делегации межпарламентской группы Украина-Япония.

"О сроках пока говорить рано, но работаем чтобы на олимпийские игры в Токио (2020) украинские граждане уже могли ехать без виз", - уточнил он.

Емец показал фото, на которых делегация проводит встречи с министром иностранных дел Японии Кисе, председателем комитета по иностранным делам и обороне палаты советников Парламента Японии Уто, председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Парламента Японии Мацуйя и депутатами парламентов, входящих в группу Япония-Украина.

Украинская правда