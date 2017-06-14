Наступного тижня Трамп зустрінеться з Порошенком – джерела

Між Україною та США досягнуто домовленість про повноцінні переговори президентів Трампа та Порошенка у Вашингтоні.

Цю інформацію підтвердили кілька дипломатичних джерел "Європейської правди".

Очікується, що найближчим часом Адміністрація президента офіційно оголосить про цей візит.

"Йдеться про повноцінний державний візит Порошенка у Вашингтон, який включатиме всі зустрічі з ключовими особами, в тому числі з президентом Трампом", - розповів один зі співрозмовників.

"Вже узгоджено дату, візит відбудеться в червні, найближчим часом", - зазначив інший.

Ще один посадовець запевнив, що зустріч президентів Порошенка та Трампа запланована на наступний тиждень.

Про очікуване оголошення даного візиту повідомила також редактор "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе.

Сьогодні буде важливе повідомлення про важливий державний візит. Чекайте — Myroslava Gongadze (@MGongadze) June 13, 2017

На даний момент Банкова не оприлюднювала інформацію про візит Петра Порошенка до Вашингтону. Швидше за все, така обережність пов’язана з тим, що раніше вже анонсувалася зустріч українського лідера та Дональда Трампа, але вона була відтермінована.

Необхідно зауважити, що візит до Вашингтона вже наступного тижня означатиме, що Трамп зустрінеться з Порошенком швидше, аніж з Путіним. Перша зустріч президентів США та РФ має відбутися на початку липня на саміті G20 в Німеччині.