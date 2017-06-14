Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наступного тижня Трамп зустрінеться з Порошенком – джерела

Середа, 14 червня 2017, 15:21
Наступного тижня Трамп зустрінеться з Порошенком – джерела

Між Україною та США досягнуто домовленість про повноцінні переговори президентів Трампа та Порошенка у Вашингтоні.

Цю інформацію підтвердили кілька дипломатичних джерел "Європейської правди".

Очікується, що найближчим часом Адміністрація президента офіційно оголосить про цей візит.

"Йдеться про повноцінний державний візит Порошенка у Вашингтон, який включатиме всі зустрічі з ключовими особами, в тому числі з президентом Трампом", - розповів один зі співрозмовників.

"Вже узгоджено дату, візит відбудеться в червні, найближчим часом", - зазначив інший.

Ще один посадовець запевнив, що зустріч президентів Порошенка та Трампа запланована на наступний тиждень. Очікується, що візит Порошенка до США розпочнеться вже в понеділок, 19 червня.

Про очікуване оголошення даного візиту повідомила також редактор "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе.

На даний момент Банкова не оприлюднювала інформацію про візит Петра Порошенка до Вашингтону. Швидше за все, така обережність пов’язана з тим, що раніше вже анонсувалася зустріч українського лідера та Дональда Трампа, але вона була відтермінована.

Необхідно зауважити, що візит до Вашингтона вже наступного тижня означатиме, що Трамп зустрінеться з Порошенком швидше, аніж з Путіним. Перша зустріч президентів США та РФ має відбутися на початку липня на саміті G20 в Німеччині.

Теми: ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Трамп
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: