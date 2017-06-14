Наступного тижня Трамп зустрінеться з Порошенком – джерела

Між Україною та США досягнуто домовленість про повноцінні переговори президентів Трампа та Порошенка у Вашингтоні.

Цю інформацію підтвердили кілька дипломатичних джерел "Європейської правди".

Очікується, що найближчим часом Адміністрація президента офіційно оголосить про цей візит.

"Йдеться про повноцінний державний візит Порошенка у Вашингтон, який включатиме всі зустрічі з ключовими особами, в тому числі з президентом Трампом", - розповів один зі співрозмовників.

"Вже узгоджено дату, візит відбудеться в червні, найближчим часом", - зазначив інший.

Ще один посадовець запевнив, що зустріч президентів Порошенка та Трампа запланована на наступний тиждень. Очікується, що візит Порошенка до США розпочнеться вже в понеділок, 19 червня.

Про очікуване оголошення даного візиту повідомила також редактор "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе.

Сьогодні буде важливе повідомлення про важливий державний візит. Чекайте — Myroslava Gongadze (@MGongadze) June 13, 2017

На даний момент Банкова не оприлюднювала інформацію про візит Петра Порошенка до Вашингтону. Швидше за все, така обережність пов’язана з тим, що раніше вже анонсувалася зустріч українського лідера та Дональда Трампа, але вона була відтермінована.

Необхідно зауважити, що візит до Вашингтона вже наступного тижня означатиме, що Трамп зустрінеться з Порошенком швидше, аніж з Путіним. Перша зустріч президентів США та РФ має відбутися на початку липня на саміті G20 в Німеччині.