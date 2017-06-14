Гройсман різко дорікнув Садовому: Не шукай крайніх, а візьми і зроби

Прем'єр Володимир Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

Про це він заявив на засіданні Кабміну в середу, коментуючи прохання Львова оголосити місто зоною надзвичайної екологічної ситуації.

"Будь ласка, не шукай крайніх, а візьми і зроби, і продемонструй, як це треба робити для всієї країни. Бо робити винними тих, хто до цього не має жодного відношення – це, як мінімум, несправедливо, нечесно і не по-лідерськи", - наголосив голова уряду, звертаючись до мера Львова, якого не було на засіданні Кабінету міністрів.

Гройсман дорікнув львівському голові, що він за 11 років керування містом не спромігся побудувати сміттєпереробний завод.

"Маючи мільярди гривень на рахунках, він просто не спроможний це зробити, або спроможний, а не хоче", - зауважив прем'єр.

Він нагадав, що вже неодноразово допомагав Садовому вивозити сміття з міста, але люди, які погоджувались приймати відходи на свої звалища, вже відмовляються це робити.

"Бо вони не хочуть, щоб на їхню територію безкінечно возили сміття", - підкреслив голова уряду.

"Чим тобі ще допомогти? Землю дали - вона тобі не підходить, гроші на рахунках в тебе є, проектну документацію тобі погодили, з французами я домовився… Що ще я маю зробити, щоб ти навів лад у своєму місті?" – звернувся Гройсман до телекамери із риторичними запитаннями.

Як повідомлялося, 12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

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Євген Кізілов, УП