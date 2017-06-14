В Росії збираються контролювати переписку в месенджерах

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Середа, 14 червня 2017, 18:25

Російська Держдума прийняла в першому читанні законопроект про регулювання діяльності месенджерів.

Про це у середу повідомляє російське агентство "ТАСС".

Зокрема передбачається можливість блокування месенджера за рішенням профільного відомства, прийнятому на підставі рішення суду.

Законопроект вносить поняття месенджера – "сервісу обміну швидкими повідомленнями" - і обов'язки для їх власників.

Згідно із документом, власники повинні будуть припиняти поширення інформації, забороненої законом, наприклад подробиць про неузгоджені мітинги.

Також месенджери повинні будуть ідентифікувати користувачів за номером телефону.

Згідно із проектом закону месенджери повинні давати користувачеві можливість блокувати повідомлення від небажаних абонентів і забезпечувати конфіденційність.

У разі невиконання вимог мобільні оператори повинні будуть обмежити доступ до месенджера. Законопроект почне діяти в червні 2018 року, якщо пройде читання в Держдумі і буде схвалений Радою Федерації і президентом.

12 червня в Росії пройшли антикорупційні акції. Під час них, за даними "ОВС-Інфо", було затримано більше 700 осіб. У МВС РФ розповіли про 150 затриманих. 

Теми: Росія інтернет
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