В России собираются контролировать переписку в мессенджерах

Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности мессенджеров.



Об этом в среду сообщает российское агентство "ТАСС".



В частности предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятом на основании решения суда.



Законопроект вносит понятие мессенджера - "сервиса обмена быстрыми сообщениями" - и обязанности для их владельцев.



Согласно документу, владельцы должны будут пресекать распространение информации, запрещенной законом, например подробностей о несогласованном митинге.



Также мессенджеры должны будут идентифицировать пользователей по номеру телефона.



Согласно проекту закона мессенджеры должны давать пользователю возможность блокировать сообщения от нежелательных абонентов и обеспечивать конфиденциальность.



В случае невыполнения требований мобильные операторы должны будут ограничить доступ к мессенджеру. Законопроект начнет действовать в июне 2018 года, если пройдет чтения в Госдуме и будет одобрен Советом Федерации и президентом.



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