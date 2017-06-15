Нардеп Барна госпіталізований після ДТП з трамваєм

123 перегляди
0
Четвер, 15 червня 2017, 01:06

Народний депутат фракції БПП Олег Барна потрапив у ДТП на площі Перемоги в Києві.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

"На площі Перемоги, автомобіль #Skoda Superb # BO7078AH за кермом якого зі слів свідків, перебував Народний Депутат України - Олег Барна, влетів в трамвай. В результаті ДТП, трамвай зійшов з рейок. Постраждав сам народний депутат і в терміновому порядку був госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють патрулі поліції і слідчо-оперативна група.

Як повідомляє Громадське з посиланням на співробітників поліції, кілька осіб отримали поранення, загиблих немає.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Нардеп Барна госпіталізований після ДТП з трамваєм
Клімкін підтвердив зустріч Порошенка з Трампом
Сенат США затвердив нові санкції проти Кремля
У Сан-Франциско співробітник компанії відкрив стрілянину по колегах
Усі новини
Інтерв'ю

Письменниця Сюзанна Шоль: Немає ніякої російської душі

Раннє втручання

Запобігти інвалідності можна