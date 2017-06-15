Нардеп Барна потрапив у лікарню після ДТП з трамваєм -ЗМІ

Народний депутат фракції БПП Олег Барна потрапив у ДТП на площі Перемоги в Києві.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

"На площі Перемоги, автомобіль #Skoda Superb # BO7078AH за кермом якого зі слів свідків, перебував Народний Депутат України - Олег Барна, влетів в трамвай. В результаті ДТП, трамвай зійшов з рейок. Постраждав сам народний депутат і в терміновому порядку був госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють патрулі поліції і слідчо-оперативна група.

Як повідомляє Громадське з посиланням на співробітників поліції, кілька осіб отримали поранення, загиблих немає.