Нардеп Барна попал в больницу после ДТП с трамваем - СМИ
Четверг, 15 июня 2017, 01:06
Народный депутат фракции БПП Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"На площади Победы, автомобиль #Skoda Superb # BO7078AH за рулем которого со слов свидетелей, находился Народный Депутат Украины - Олег Барна, влетел в трамвай. В результате ДТП, трамвай сошел с рельсов. Пострадал сам народный депутат и в срочном порядке был госпитализирован ", - говорится в сообщении.
На месте работают патрули полиции и следственно-оперативная группа.
Как сообщает Громадське со ссылкой на сотрудников полиции, несколько человек получили ранения, погибших нет.