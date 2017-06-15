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Нардеп Барна попал в больницу после ДТП с трамваем - СМИ

Четверг, 15 июня 2017, 01:06

Народный депутат фракции БПП Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"На площади Победы, автомобиль #Skoda Superb # BO7078AH за рулем которого со слов свидетелей, находился Народный Депутат Украины - Олег Барна, влетел в трамвай. В результате ДТП, трамвай сошел с рельсов. Пострадал сам народный депутат и в срочном порядке был госпитализирован ", - говорится в сообщении.

На месте работают патрули полиции и следственно-оперативная группа.

Как сообщает Громадське со ссылкой на сотрудников полиции, несколько человек получили ранения, погибших нет.

Темы: КиевДТПВерховная РадаБПП
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