Фірсов: мати зниклого у Донецьку блогера Васіна не виходить на зв'язок

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Четвер, 15 червня 2017, 05:23

Мати зниклого у Донецьку блогера Станіслава Васіна (справжнє прізвище – Асєєв) припинила виходити на зв'язок.

Про це в ефірі програми Радіо Донбас.Реалії повідомив колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов, пише Радіо Свобода.

"До певного моменту зв'язок із нею був, потім зв'язок перервався, вона припинила брати слухавку. І журналісти, і громадські організації дзвонили їй, щоб дізнатися, що робити, але зв'язок перервався. Складно щось припускати, але думаю, що на неї чиниться певний тиск", – зазначив він.

"Мама до певного часу залишалася єдиним комунікатором на тій території, тому що потрібно було сходити написати заяву в так звані "правоохоронні органи", звернутися в Червоний Хрест, ОБСЄ. Я їй сказав, що обов'язково потрібно піти й твердо заявити: вона – мати, їй повірять і почнуть щось робити", – розповів Єгор Фірсов.

Як повідомлялося, український журналіст і публіцист, який залишився у Донецьку після окупації і писав для українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, зник минулого тижня на окупованій території.

Востаннє він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією "Української правди", він живий.

У Спеціальній моніторинговій місії ООН з прав людини 13 червня повідомили, що намагаються з’ясувати, що сталося і де перебуває журналіст.

Цього ж дня Національна спілка журналістів України звернулася з проханням до представників міжнародних місій у захопленому бойовиками Донецьку із проханням допомогти з’ясувати місце перебування Асєєва.

Також із закликом негайно звільнити Асєєва виступила Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів".

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Васіна можна за цим посиланням.

Теми: Донецьк права людини
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