У МЗС прокоментували слова Тіллерсона про альтернативу Мінську

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Четвер, 15 червня 2017, 06:06

Яким би не був формат - головне, щоб були досягнуті цілі Мінська.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНІАН.

"Він (державний секретар США Рекс Тіллерсон) сказав про те, що яким би не був формат, і ми про це теж говорили, яким би не був формат - головне, щоб були досягнуті цілі Мінська. Не обов'язково по пунктах викреслити, щоб просто було досягнуто миру. Це те, що він мав на увазі", - сказав перший заступник міністра закордонних справ.

"Я не хочу трактувати те, що він сказав. Він сказав тільки те, що не обов'язково це робити в цьому форматі. Це, до речі, дає нам можливість подивитися ширше. Ми теж бачимо, як і всі, що мінський формат є необхідним механізмом, але насправді його можливості обмежені, і все це розуміють", - додав Пристайко.

Раніше, як повідомляється, держсекретар США Тіллерсон припустив, що Україна і Росія можуть знайти шляхи врегулювання ситуації навколо Донбасу за допомогою укладення нової угоди, яка може відрізнятися від Мінських угод.

"Я вважаю, важливо, щоб ми мали достатню гнучкість, щоб реалізувати завдання Мінська. Цілком імовірно, що уряд України і уряд Росії зможуть прийти до задовільного врегулювання завдяки певній структурі, відмінній від Мінська, але для реалізації цілей Мінська", - підкреслив Тіллерсон.

При цьому він зазначив, що йому не хочеться бути "прикутим наручниками до Мінська, якщо виявиться, що сторони вирішать врегулювати конфлікт за допомогою іншої, відмінної угоди".

Теми: Мінські угоди МЗС США Росія
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