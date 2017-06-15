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В МИД прокомментировали слова Тиллерсона об альтернативе Минску

Четверг, 15 июня 2017, 06:06

Каким бы ни был формат - главное, чтобы были достигнуты цели Минска.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНИАН.

"Он (государственный секретарь США Рекс Тиллерсон) сказал о том, что каким бы ни был формат, и мы об этом тоже говорили, каким бы ни был формат - главное, чтобы были достигнуты цели Минска. Не обязательно по пунктам вычеркнуть, чтобы просто был достигнут мир. Это то, что он имел в виду", - сказал первый замглавы МИД.

"Я не хочу трактовать то, что он сказал. Он сказал только то, что не обязательно это делать в этом формате. Это, кстати, дает нам возможность посмотреть шире. Мы тоже видим, как и все, что минский формат является необходимым механизмом, но на самом деле его возможности ограничены, и все это понимают", - добавил Пристайко.

Ранее, как сообщается, госсекретарь США Тиллерсон предположил, что Украина и Россия могут найти пути урегулирования ситуации вокруг Донбасса посредством заключения нового соглашения, которое может отличаться от Минских соглашений.

"Я считаю, важно, чтобы мы имели достаточную гибкость, чтобы реализовать задачи Минска. Вполне вероятно, что правительство Украины и правительство России смогут прийти к удовлетворительному урегулированию благодаря определенной структуре, отличной от Минска, но для реализации целей Минска", - подчеркнул Тиллерсон.

При этом он отметил, что ему не хочется быть "прикованным наручниками к Минску, если окажется, что стороны решат урегулировать конфликт с помощью другого, отличного соглашения".

Темы: Минские соглашенияМИДСШАРосcия
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