У приміщенні НАЗК проводять обшук

У приміщені НАЗК за адресою Дружби народів, 28, проходить обшук у службовому кабінеті Руслана Радецького.

Про це повідомляють джерела УП у НАЗК.

Обшук проводять в рамках досудового розслідування (дані є в Реєстрі досудових розслідувань) за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури - з метою отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю.

За інформацією УП, обшук проводить Нацполіція.

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