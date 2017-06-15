У приміщенні НАЗК проводять обшук

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Четвер, 15 червня 2017, 10:16

У приміщені НАЗК за адресою Дружби народів, 28, проходить обшук у службовому кабінеті Руслана Радецького.

Про це повідомляють джерела УП у НАЗК.

Обшук проводять в рамках досудового розслідування (дані є в Реєстрі досудових розслідувань) за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури - з метою отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю.

За інформацією УП, обшук проводить Нацполіція.

оновлюється...

Теми: НАЗК
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