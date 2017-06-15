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У приміщенні НАЗК проводять обшук

Четвер, 15 червня 2017, 10:16

У приміщені НАЗК за адресою Дружби народів, 28, проходить обшук у службовому кабінеті Руслана Радецького.

Про це повідомляють джерела "Української правди" у НАЗК.

За інформацією співрозмовника, обшук проводять в рамках досудового розслідування (дані є в Реєстрі досудових розслідувань) за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури - з метою отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю.

За інформацією УП, обшук проводить Нацполіція і Генпрокуратура. 

Згодом сам Руслан Радецький підтвердив "Українській правді" інформацію про обшук на його робочому місці.

"Мені повідомили, що в мене в кабінеті здійснюється обшук. Мене там немає. Я готуюся до засідання комітету, яке має відбутися сьогодні", - сказав Радецький.

На уточнююче питання, чи проводиться обшук у нього вдома, він сказав: "Ні, вдома немає обшуку".

Роман Романюк, Оксана Коваленко, УП

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Теми: НАЗК
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