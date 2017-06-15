В помещении НАПК проводят обыск

В помещении НАПК по адресу Дружбы народов, 28, проходит обыск в служебном кабинете Руслана Радецкого.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в НАПК.

По информации собеседника, обыск проводят в рамках досудебного расследования (данные есть в Реестре досудебных расследований) по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в Киевскую городскую квалификационную комиссию адвокатуры - с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.

По информации УП, обыск проводит Нацполиция и ГПУ.

Впоследствии сам Руслан Радецкий подтвердил "Украинской правде" информацию об обыске на его рабочем месте.

"Мне сообщили, что у меня в кабинете проводят обыск. Меня там нет. Я готовлюсь к заседанию комитета, которое должно состояться сегодня", - сказал Радецкий.

На уточняющий вопрос, проводится ли обыск у него дома, он сказал: "Нет, дома нет обыска".

Роман Романюк, Оксана Коваленко, УП