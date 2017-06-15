Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В помещении НАПК проводят обыск

Четверг, 15 июня 2017, 10:16

В помещении НАПК по адресу Дружбы народов, 28, проходит обыск в служебном кабинете Руслана Радецкого.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в НАПК.

По информации собеседника, обыск проводят в рамках досудебного расследования (данные есть в Реестре досудебных расследований) по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в Киевскую городскую квалификационную комиссию адвокатуры - с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.

По информации УП, обыск проводит Нацполиция и ГПУ. 

Впоследствии сам Руслан Радецкий подтвердил "Украинской правде" информацию об обыске на его рабочем месте.

"Мне сообщили, что у меня в кабинете проводят обыск. Меня там нет. Я готовлюсь к заседанию комитета, которое должно состояться сегодня", - сказал Радецкий.

На уточняющий вопрос, проводится ли обыск у него дома, он сказал: "Нет, дома нет обыска".

Роман Романюк, Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест дубинками и газом
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
Все новости...
Реклама: