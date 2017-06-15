Суд ЄС залишив у силі санкції проти пропагандиста Кремля Кисельова

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Четвер, 15 червня 2017, 11:57

Суд ЄС залишив у силі санкції проти гендиректора МІА "Россия сегодня", головного пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова, які були введені у зв'язку з подіями в Україні.

Про це йдеться у рішенні суду за підсумками засідання 15 червня в Люксембурзі.

Суд ЄС визнав обґрунтованими обмежувальні заходи Ради ЄС щодо Кисельова.

Як відомо, 21 березня 2014 року Європейський Союз оприлюднив прізвища 12 громадян Росії і України, проти яких ввели санкції за дії щодо анексії Криму. До списку потрапив Дмитро Кисельов, якому заборонили в'їзд на територію ЄС. Всі активи осіб зі санкційного списку були заморожені.

У 2015 році Дмитро Кисельов подав позов до Ради ЄС через внесення його до чорного списку.

"Європейська правда"

Теми: санкції суд ЗМІ пропаганда Росія
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