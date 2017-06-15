Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд ЄС залишив у силі санкції проти пропагандиста Кремля Кисельова

Четвер, 15 червня 2017, 11:57
Суд ЄС залишив у силі санкції проти пропагандиста Кремля Кисельова

Суд ЄС залишив у силі санкції проти гендиректора МІА "Россия сегодня", головного пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова, які були введені у зв'язку з подіями в Україні.

Про це йдеться у рішенні суду за підсумками засідання 15 червня в Люксембурзі.

Суд ЄС визнав обґрунтованими обмежувальні заходи Ради ЄС щодо Кисельова.

Як відомо, 21 березня 2014 року Європейський Союз оприлюднив прізвища 12 громадян Росії і України, проти яких ввели санкції за дії щодо анексії Криму. До списку потрапив Дмитро Кисельов, якому заборонили в'їзд на територію ЄС. Всі активи осіб зі санкційного списку були заморожені.

У 2015 році Дмитро Кисельов подав позов до Ради ЄС через внесення його до чорного списку.

"Європейська правда"

Теми: санкціїсудЗМІпропагандаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
санкції
Ірландія розслідує потрапляння їхніх деталей у "Шахеди" - прем’єр
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: