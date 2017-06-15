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Суд ЕС оставил в силе санкции против пропагандиста Кремля Киселева

Четверг, 15 июня 2017, 11:57
Суд ЕС оставил в силе санкции против пропагандиста Кремля Киселева

Суд Евросоюза оставил в силе санкции ЕС против гендиректора МИА "Россия сегодня", главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева, которые были введены в связи с событиями в Украине.

Об этом говорится в решении суда по итогам заседания 15 июня в Люксембурге.

Сообщается, что Суд ЕС признал обоснованными ограничительные меры Совета ЕС касательно Киселева.

Кроме того, суд обязал Киселева оплатить расходы в соответствии с требованиями.

Как известно, 21 марта 2014 Европейский Союз обнародовал фамилии 12 граждан России и Украины, против которых ввели санкции за действия по аннексии Крыма. В список попал Дмитрий Киселев, которому запретили въезд на территорию ЕС. Также были заморожены все активы лиц из санкционного списка.

В 2015 году Дмитрий Киселев подал иск в Совет ЕС из-за внесения его в черный список. Сообщается, что Киселев требовал отмены ограничительных мер (введних ЕС в марте 2015 г., сентябре 2015 г. и марте 2016 г.).

"Европейская правда"

Темы: санкциисудСМИпропагандаРосcия
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