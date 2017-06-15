Суд ЕС оставил в силе санкции против пропагандиста Кремля Киселева
Суд Евросоюза оставил в силе санкции ЕС против гендиректора МИА "Россия сегодня", главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева, которые были введены в связи с событиями в Украине.
Об этом говорится в решении суда по итогам заседания 15 июня в Люксембурге.
Сообщается, что Суд ЕС признал обоснованными ограничительные меры Совета ЕС касательно Киселева.
Кроме того, суд обязал Киселева оплатить расходы в соответствии с требованиями.
Как известно, 21 марта 2014 Европейский Союз обнародовал фамилии 12 граждан России и Украины, против которых ввели санкции за действия по аннексии Крыма. В список попал Дмитрий Киселев, которому запретили въезд на территорию ЕС. Также были заморожены все активы лиц из санкционного списка.
В 2015 году Дмитрий Киселев подал иск в Совет ЕС из-за внесения его в черный список. Сообщается, что Киселев требовал отмены ограничительных мер (введних ЕС в марте 2015 г., сентябре 2015 г. и марте 2016 г.).