Клюєви винні українським держбанкам 28 мільярдів – ЗМІ

Українські державні банки не можуть повернути мільярдні борги братів Клюєвих з австрійських фірм.

Про це йдеться у матеріалі DW.

В Австрії завершується процедура банкрутства компаній, пов'язаних з братами Сергієм і Андрієм Клюєвими, які переховуються від українського правосуддя у Росії.

Материнські компанії бізнес-структур Клюєвих зареєстровані у Відні, тож їхні кредитори, найбільшими з яких є українські державні банки, сподівалися отримати хоча б частину австрійських активів братів. Як з'ясувалося, позики були без серйозного забезпечення.

Як відомо, Клюєви побудували низку сонячних електростанцій на півдні України за рахунок кредитів державних банків.

Компанія Activ Solar GmbH Клюєвих, пізніше оформлена на зятя Андрія Клюєва Каве Ертефая, отримала в "Укрексімбанку" шість кредитів на загальну суму 8,59 мільярда гривень (109 мільйонів євро; 224 мільйони доларів і 528 мільйони гривень). Поручителем за цими позиками виступила компанія "Актив-Страхування", яка через компанію "Укрпідшипник" та австрійську SLAV Handel також належить Клюєвим.

Гроші не були повернуті, й банк звернувся до суду. В березні минулого року "Укрексімбанк" виграв суд у компанії "Актив-Страхування", яка має негайно повернути йому всю суму. Проте досі цього не було зроблено. Зараз банк намагається у рахунок погашення заборгованості відсудити у "Заводу напівпровідників" нерухомість, але поки що остаточних рішень немає.

Як повідомили у Creditreform, українські позикодавці, попри претензії до SLAV Handel, взагалі не брали участі у процедурі конкурсного стягнення боргів з цієї компанії.

Найбільший кредитор цієї компанії - китайський державний концерн CNBM International Corporation - за борги SLAV Handel у майже 100 мільйонів євро ще 2014 року отримав у власність за домовленістю з Клюєвими активи Activ Solar - всі сонячні електростанції компанії на материковій Україні.

"Activ Solar більше не володіє активними сонячними електростанціями в Україні", - підтвердили у компанії у відповідь на запит журналістів навесні 2015 року.

Загальна сума вимог до Activ Solar - 690 мільйонів євро, левова частка з яких припадає на український "Укрексімбанк".

До 2013 року компанії соратників Януковича для будівництва 16 сонячних електростанцій в Криму кредитував державний "Ощадбанк". Непогашений борг за цими позиками становить більше 19 мільярдів гривень.

"Було винесено ряд судових рішень на користь банку. На жаль, всі заходи щодо примусового стягнення заборгованості з групи компаній "Солар" в Україні на сьогоднішній день не дали жодних результатів", - повідомили в "Ощадбанку".

Конфіскувати сонячні електростанції банк після анексії Криму не може. Суд щодо вимоги повернути майже мільярд доларів розпочався в березні у Парижі.

"Всі збитки, пов'язані з виплатою кредитів групою компаній "Солар", включені до суми компенсації, заявленої в позові проти Російської Федерації", - повідомив "Ощадбанк".

"Ощадбанк" 2014 року отримав рекордний збиток - 8,5 мільярда гривень. "Втрата контролю над цим активом є причиною збитку. У нас немає можливості перевірити збереження майна і його стан", - зазначив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.

Щоб банк не мав проблем з нормативом адекватності капіталу, уряд надав йому 11,6 мільярда гривень з державного бюджету. Аналогічна ситуація і з "Укрексімбанком". У тому числі, і через борги Клювих, цей банк 2016 року отримав 9,3 мільярда докапіталізації з бюджету.

Як повідомлялося, брати Клюєви оголошені у міжнародний розшук.

Колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв є одним із підозрюваних у справі про побиття учасників Євромайдану. За останньою інформацією, він перебуває в Росії.

Економічна правда