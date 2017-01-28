Суд не дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти Клюєва

Печерський райсуд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати заочне розслідування проти екс-секретаря РНБО, екс-глави АП Андрія Клюєва.

Про це йдеться в ухвалі суду від 25 січня, пишуть Українські Новини.

Згідно з документом, ГПУ підозрює Клюєва у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів із застосуванням фізичного насильства, а також в організації перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Повідомлення про зміну раніше оголошеної підозри Клюєву складене 15 березня 2016 року. Обвинувачення стверджує, що суть підозри полягає у незаконних діях Клюєва на посаді секретаря РНБО, у виконанні протиправної вказівки екс-президента Віктора Януковича щодо розгону активістів Євромайдану у період з 22 по 29 листопада 2013 року.

28 лютого 2014 року Клюєва було оголошено у розшук. СБУ встановила, що Клюєв перебуває на території Росії.

"Суддя Печерського райсуду Віталій Писанець вирішив, що Генпрокуратура направила Клюєву повідомлення про підозру на неправильну адресу. Також суддя вважає, що підозрюваний не перебуває в розшуку у цій кримінальній справі", - зазначено у повідомленні.

Також суд вирішив, що інформація про перебування Клюєва на території РФ є припущенням і документально не підтверджена. У зв'язку із цим суд повернув клопотання Генпрокуратурі як таке, що не відповідає нормам Кримінально-процесуального кодексу.

Як відомо, за версією слідства, у ніч проти 30 листопада 2013 року Олександр Попов, будучи головою КМДА, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, начальником головного управління МВС у Києві Валерієм Коряком та іншими високопосадовцями, дав вказівку про завезення на Майдан Незалежності в місті Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки. Серед людей, причетних до розгону Євромайдану 30 листопада, називають не лише Сівковича і Коряка, але й секретаря РНБО Андрія Клюєва.

У листопаді 2016 року в ефірі російського ТБ екс-глава АП Андрій Клюєв заявив, що Віктор Янукович не був зацікавлений у розстрілі Майдану, пояснюючи це тим, що він закликав до переговорів вже після масових вбивств. Згодом у російському суді Клюєв заявив, що головними організаторами подій на Майдані у 2014 році є секретар РНБО Олександр Турчинов, спікер ВР Андрій Парубій та нардеп Сергій Пашинський.