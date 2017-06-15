В ОУН відреагували на слова Путіна про Медведчука

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Четвер, 15 червня 2017, 18:05

Дії лідера "Українського вибору" кума Володимира Путіна Віктора Медведчука нагадують чергову спецоперацію Росії з ліквідації України як незалежної держави.

Таким чином голова Організації українських націоналістів Богдан Червак відреагував на висловлювання президента РФ про те, що батько Медведчука нібито був активним діячем ОУН.

"Боже, хто тільки не примазується до ОУН. Ось тепер – Медведчук. До речі, не виключаю, що у свій час якийсь "Медведчук" був засланий до ОУН чи УПА з конкретною метою – розколоти підпілля, або ж ліквідувати когось із українських націоналістів", – пише Червак у Facebook.

Він зазначає, що "РФ практикувала таке постійно".

"Від таких дій загинув полковник Євген Коновалець – засновник ОУН. У "розробці" НКВД –КГБ перебували, фактично, усі визначні діячі ОУН. А пригадуєте 2004 рік, вибори президента. Несподівано з’явилася "ОУН Романа Козака" із зверненням до Ющенка – "ваша дружина американка" на усіх каналах ТБ. Є багато підстав вважати, що тут стирчали вуха Медведчука", – каже Червак.

"Те що виробляв і сьогодні виробляє Медведчук дуже нагадує чергову спецоперацію. Правда, уже не йдеться тільки про компрометацію ОУН чи національно-визвольного руху, а про ліквідацію України як незалежної держави", – зазначає лідер ОУН.

Як повідомлялося, 15 червня під час прямої лінії з громадянами Росії президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає Віктора Медведчука українським націоналістом.

Путін сказав, що дружить з Медведчуком і прекрасно знає історію його родини.

"Ні для кого не секрет, що батько Медведчука був активним діячем Організації українських націоналістів, був засуджений радянським судом, сидів у в'язниці і був засланий на заслання, де Медведчук у Красноярському краї і народився", - повідомив Путін.

Нагадаємо, Віктор Медведчук відомий своєю проросійською позицією. Він виступає категорично проти вступу України до ЄС і НАТО, однак за тісний союз з Росією.

Зараз він від імені України бере участь у мінських переговорах щодо Донбасу. За даними деяких ЗМІ, він був залучений до процесу обміну заручниками з подачі підконтрольних Кремлю бойовиків.

Українська правда

Теми: Путін Медведчук
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