В ОУН отреагировали на слова Путина о Медведчуке

Действия лидера "Украинского выбора" кума Владимира Путина Виктора Медведчука напоминают очередную спецоперацию России по ликвидации Украины как независимого государства.



Таким образом председатель Организации украинских националистов Богдан Червак отреагировал на высказывания президента РФ о том, что отец Медведчука якобы был активным деятелем ОУН.



"Боже, кто только не примазывается к ОУН. Вот теперь – Медведчук. Кстати, не исключаю, что в свое время некий "Медведчук" был сослан в ОУН или УПА с конкретной целью - расколоть подполье, или же ликвидировать одного из украинских националистов", – пишет Червак в Facebook.



Он отмечает, что "РФ практиковала такое постоянно".



"От таких действий погиб полковник Евгений Коновалец – основатель ОУН. В" разработке "НКВД-КГБ находились фактически все выдающиеся деятели ОУН. А помните 2004 год, выборы президента. Неожиданно появилась "ОУН Романа Козака" с обращением к Ющенко - "ваша жена американка" на всех каналах ТВ. Есть много оснований считать, что здесь торчали уши Медведчука", – говорит Червак.



"То, что делал и творит сегодня Медведчук очень напоминает очередную спецоперацию. Правда, уже не идет только о компрометации ОУН или национально-освободительного движения, а о ликвидации Украины как независимого государства", – отмечает лидер ОУН.



Как сообщалось, 15 июня во время прямой линии с гражданами России президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Виктора Медведчука украинским националистом.



Путин сказал, что дружит с Медведчуком и прекрасно знает историю его семьи.



"Ни для кого не секрет, что отец Медведчука был активным деятелем Организации украинских националистов, был приговорен советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился", – сообщил Путин.



Напомним, Виктор Медведчук известен своей пророссийской позицией. Он выступает категорически против вступления Украины в ЕС и НАТО, но за тесный союз с Россией.



Сейчас он от имени Украины принимает участие в минских переговорах по Донбассу. По данным некоторых СМИ, он был вовлечен в процесс обмена заложниками с подачи подконтрольных Кремлю боевиков.



Украинская правда