Путін назвав Медведчука "українським націоналістом"

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Віктор Медведчук є українським націоналістом, хоч йому самому це визначення і не подобається.

Про це він заявив у четвер під час прямої лінії з президентом Росії.

"У Медведчука є свої власні переконання. Я вважаю, що він український націоналіст. Хоч йому і не подобається таке визначення, він вважає себе освіченим патріотом України", - заявив російський лідер.

Він сказав, що дружить з Медведчуком і прекрасно знає історію його родини.

"Ні для кого не секрет, що батько Медведчука був активним діячем Організації українських націоналістів, був засуджений радянським судом, сидів у в'язниці і був засланий на заслання, де Медведчук у Красноярському краї і народився", - повідомив Путін.

Президент Росії стверджує, що його кум Медведчук є палким прихильником незалежної і до цього ж федеративної України.

"Але він виступає при цьому за дуже добрі відносини з Росією, за економічну інтеграцію, за збереження спільної інфраструктури, енергетики, фінансової системи", - зазначив Путін.

Нагадаємо, Віктор Медведчук відомий своєю проросійською позицією. Він виступає категорично проти вступу України до ЄС і НАТО, однак за тісний союз з Росією.

Зараз він від імені України бере участь у мінських переговорах щодо Донбасу. За даними деяких ЗМІ, він був залучений до процесу обміну заручниками з подачі підконтрольних Кремлю бойовиків.

Також відомо, що під час акцій протесту на Майдані колишній президент Віктор Янукович постійно дзвонив Медведчуку, було зафіксовано понад 54 дзвінки у період із грудня 2013 року по лютий 2014 року.

Програма "Схеми" з'ясувала, що, попри заборону, Медведчук літає прямим маршрутом "Київ-Москва". Журналісти зафіксували, що прямі польоти до Москви Медведчук здійснював тричі.

Колись Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми і є кумом Путіна, який хрестив його доньку Дарину.

Євген Кізілов, УП