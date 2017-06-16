Захист Януковича каже про тиск на суддю. Той каже, що не боїться

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П'ятниця, 16 червня 2017, 09:36

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив про неможливість "справляння правосуддя" через те, що у Вищій Раді правосуддя є справа на головуючого суддю.

Про це він сказав на початку судового засідання.

"Стало відомо про наявність у Вищій раді правосуддя двох дисциплінарних проваджень щодо головуючого по цій справі судді Дев'ятка, одна з яких перебуває у провадження члена ВРП Комкова, інша – у голови ВРП Бендисюка", - сказав він.

Сердюк нагадав, що за законом, суддю не можна притягнути до відповідальності за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Адвокат Януковича зазначив, що в разі встановлення ВРП дисциплінарного проступку, Дев'ятко може бути звільнений.

"Це свідчить про наявність об'єктивного ризику використання службовими особами ГПУ вказаних дисциплінарних справ з метою впливу на хід підготовчого засідання", - сказав він.

"Заявляємо про неможливість справляння правосуддя колегією суддів у цьому складі до вирішення всіх питань, пов'язаних з притягненням до дисциплінарної відповідальності", - додав Сердюк.

У свою чергу прокурор зазначив, що наявність таких проваджень не є підставою, але він звернув увагу, що захист не використовує своє право заявлення відводу судді.

Сам суддя зазначив, що йому невідомо про існування проваджень щодо нього у ВРП.

"Мені особисто не відомо, які є скарги у ВРП щодо мене. Одна я запевняю вас, що не порушував дисципліну, тому не боюся ні ГПУ, ні вищої ради правосуддя", - сказав він.

Українська правда

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