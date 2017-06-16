Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захист Януковича каже про тиск на суддю. Той заявляє, що не боїться

П'ятниця, 16 червня 2017, 09:36

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив про неможливість "справляння правосуддя" через те, що у Вищій Раді правосуддя є справа на головуючого суддю.

Про це він сказав на початку судового засідання.

"Стало відомо про наявність у Вищій раді правосуддя двох дисциплінарних проваджень щодо головуючого по цій справі судді Дев'ятка, одна з яких перебуває у провадження члена ВРП Комкова, інша – у голови ВРП Бендисюка", - сказав він.

Сердюк нагадав, що за законом, суддю не можна притягнути до відповідальності за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Адвокат Януковича зазначив, що в разі встановлення ВРП дисциплінарного проступку, Дев'ятко може бути звільнений.

"Це свідчить про наявність об'єктивного ризику використання службовими особами ГПУ вказаних дисциплінарних справ з метою впливу на хід підготовчого засідання", - сказав він.

"Заявляємо про неможливість справляння правосуддя колегією суддів у цьому складі до вирішення всіх питань, пов'язаних з притягненням до дисциплінарної відповідальності", - додав Сердюк.

У свою чергу прокурор зазначив, що наявність таких проваджень не є підставою, але він звернув увагу, що захист не використовує своє право заявлення відводу судді.

Сам суддя зазначив, що йому невідомо про існування проваджень щодо нього у ВРП.

"Мені особисто не відомо, які є скарги у ВРП щодо мене. Однак я запевняю вас, що не порушував дисципліну, тому не боюся ні ГПУ, ні вищої ради правосуддя", - сказав він.

Українська правда

Теми: Януковичсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Янукович
Справа Януковича про захоплення влади у 2010 році пішла до суду
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: