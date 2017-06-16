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Защита Януковича говорит о давлении на судью. Тот заявляет, что не боится

Пятница, 16 июня 2017, 09:36

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил о невозможности "вершения правосудия" из-за того, что в Высшем совете правосудия есть дело на председательствующего судью.

Об этом он сказал в начале судебного заседания в пятницу.

"Стало известно о наличии в Высшем совете правосудия двух дисциплинарных производств в отношении председательствующего по этому делу судьи Девятко, одна из которых находится в ведение члена ВСП Комкова, другая - у председателя ВРУ Бендисюка", - сказал он.

Сердюк напомнил, что по закону, судью нельзя привлечь к ответственности за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка. Адвокат Януковича отметил, что в случае установления ВСП дисциплинарного проступка, Девятко может быть уволен.

"Это свидетельствует о наличии объективного риска использования должностными лицами ГПУ указанных дисциплинарных дел с целью влияния на ход подготовительного заседания", - сказал он.

"Заявляем о невозможности совершения правосудия коллегией судей в этом составе к решению всех вопросов, связанных с привлечением к дисциплинарной ответственности", - добавил Сердюк.

В свою очередь прокурор отметил, что наличие таких производств не является основанием, но он обратил внимание, что защита не использует свое право заявления отвода судьи.

Сам судья отметил, что ему неизвестно о существовании производств к нему в ВРУ.

"Мне лично не известно, какие жалобы в ВРП в отношении меня. Однако я уверяю вас, что не нарушал дисциплину, поэтому не боюсь ни ГПУ, ни Высшего совета правосудия", - сказал он.

Украинская правда

Темы: Януковичсуд
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