Суд готовий надати Януковичу охорону в Україні

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П'ятниця, 16 червня 2017, 09:44

Оболонський райсуд Києва готовий забезпечити охорону для екс-президента Віктора Януковича в Україні, якщо його захист клопотатиме про це.

Про це заявив суддя Владислав Дев'ятко на підготовчому засіданні у справі про державну зраду Віктора Януковича 16 червня, відповідаючи на одне з клопотань захисту.  

Адвокат Віталій Сердюк повторно попросив суд викликати його клієнта у підготовче засідання, але суд відмовив, бо представник звинувачення заявив, що Януковича викликали належним чином, була публікація на сайті Оболонського райсуду Києва.

Колегія суддів вирішила не звертатися до суду Росії по міжнародну допомогу.  

Також захист просив залучити посвідчений переклад Інтерполу про те, що Янукович не перебуває в базах даних Інтерполу. Представник військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що "Янукович не заявлявся через Інтерпол". Суд відмовив адвокатам екс-президента у цьому клопотанні, "бо сторона обвинувачення не заперечувала".  

Потім захисник Ігор Федоренко закликав суд залучити постанову Печерського райсуду Києва від 24 квітня 2017 року, яка нібито підтверджувала статус Януковича як потерпілого через замах. "Ця постанова має значення для підтвердження поважності причин неявки у судове засідання", – пояснив захисник.  

Суддя зазначив, що захист "не зверталися з клопотанням про забезпечення безпеки" Януковича для участі в засіданні українського суду.

"Якщо таке клопотання надійде, суд його задовольнить і надасть охорону…", – сказав Дев'ятко  і додав, що захист не звертався ні до суду, ні до прокуратури.

Втім, задовольнив клопотання захисту – і суд залучив до справи постанову Печерського райсуду.

Згодом адвокат Федоренко сказав, що захист Януковича в Україні забезпечити неможливо, тому він переїхав до Росії, і єдиний спосіб його участі у судовому засіданні – дистанційно, через суд у Росії.

Олена Рощенко, УП

Теми: Янукович суд справа про держзраду
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