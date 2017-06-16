Суд готов предоставить Януковичу охрану в Украине

Оболонский райсуд Киева готов обеспечить охрану для экс-президента Виктора Януковича в Украине, если его защита будет ходатайствовать об этом.



Об этом заявил судья Владислав Девятко на подготовительном заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича 16 июня, отвечая на одно из ходатайств защиты.



Адвокат Виталий Сердюк повторно попросил суд вызвать его клиента в подготовительное заседание, но суд отказал, потому что представитель обвинения заявил, что Януковича вызвали должным образом, была публикация на сайте Оболонского райсуда Киева.



Коллегия судей решила не обращаться в суд России за международной помощью.

Также защита просила привлечь засвидетельствованный перевод ответа Интерпола о том, что Янукович не находится в базах данных Интерпола. Представитель военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что "Янукович не заявлялся через Интерпол". Суд отказал адвокатам экс-президента в этом ходатайстве, "так как сторона обвинения не отрицала".



Затем защитник Игорь Федоренко призвал суд привлечь постановление Печерского райсуда Киева от 24 апреля 2017 года, которое якобы подтверждало статус Януковича как потерпевшего из-за покушения. "Это постановление имеет значение для подтверждения уважительности причин неявки в судебное заседание", – пояснил защитник.



Судья отметил, что защитники "не обращались с ходатайством об обеспечении безопасности" Януковича для участия в заседании украинского суда.



"Если такое ходатайство поступит, суд его удовлетворит и предоставит охрану ...", – сказал Девятко и добавил, что защита не обращался с этим ни в суд, ни в прокуратуру.



Впрочем, суд удовлетворил ходатайство защиты – и привлек к делу постановление Печерского райсуда.



Впоследствии адвокат Федоренко сказал, что защиту Януковича в Украине обеспечить невозможно, поэтому он переехал в Россию, и единственный способ его участия в судебном заседании – дистанционно, через суд в России.



Алена Рощенко, УП