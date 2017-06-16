Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд готов предоставить Януковичу охрану в Украине

Пятница, 16 июня 2017, 09:44

Оболонский райсуд Киева готов обеспечить охрану для экс-президента Виктора Януковича в Украине, если его защита будет ходатайствовать об этом.

Об этом заявил судья Владислав Девятко на подготовительном заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича 16 июня, отвечая на одно из ходатайств защиты.

Адвокат Виталий Сердюк повторно попросил суд вызвать его клиента в подготовительное заседание, но суд отказал, потому что представитель обвинения заявил, что Януковича вызвали должным образом, была публикация на сайте Оболонского райсуда Киева.

Коллегия судей решила не обращаться в суд России за международной помощью.

Также защита просила привлечь засвидетельствованный перевод ответа Интерпола о том, что Янукович не находится в базах данных Интерпола. Представитель военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что "Янукович не заявлялся через Интерпол". Суд отказал адвокатам экс-президента в этом ходатайстве, "так как сторона обвинения не отрицала".

Затем защитник Игорь Федоренко призвал суд привлечь постановление Печерского райсуда Киева от 24 апреля 2017 года, которое якобы подтверждало статус Януковича как потерпевшего из-за покушения. "Это постановление имеет значение для подтверждения уважительности причин неявки в судебное заседание", – пояснил защитник.

Судья отметил, что защитники "не обращались с ходатайством об обеспечении безопасности" Януковича для участия в заседании украинского суда.

"Если такое ходатайство поступит, суд его удовлетворит и предоставит охрану ...", – сказал Девятко и добавил, что защита не обращался с этим ни в суд, ни в прокуратуру.

Впрочем, суд удовлетворил ходатайство защиты – и привлек к делу постановление Печерского райсуда.

Впоследствии адвокат Федоренко сказал, что защиту Януковича в Украине обеспечить невозможно, поэтому он переехал в Россию, и единственный способ его участия в судебном заседании – дистанционно, через суд в России.

Алена Рощенко, УП

Темы: Януковичсуддело о госизмене
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
Все новости...
Реклама: