Через лісову пожежу в Португалії загинули 19 осіб
В лісовій пожежі, що виникла в центральній частині Португалії, загинули щонайменше 19 осіб, більшість з них у власних автомобілях.
Про це повідомляє BBC.
Державний секретар внутрішніх справ Хорхе Гомес заявив пресі, що 16 осіб загинули у своїх автомобілях, коли намагалися виїхати із зони стихійного лиха в Педроган-Гранді, ще три людини померли від отруєння димом.
Постраждали також кілька пожежників. Що стало причиною пожежі невідомо.
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