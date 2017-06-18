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Через лісову пожежу в Португалії загинули 19 осіб

Неділя, 18 червня 2017, 03:49

В лісовій пожежі, що виникла в центральній частині Португалії, загинули щонайменше 19 осіб, більшість з них у власних автомобілях.

Про це повідомляє BBC.

Державний секретар внутрішніх справ Хорхе Гомес заявив пресі, що 16 осіб загинули у своїх автомобілях, коли намагалися виїхати із зони стихійного лиха в Педроган-Гранді, ще три людини померли від отруєння димом.

 
epa
Вогонь також перекинувся на будинки в цьому районі
Вогонь також перекинувся на будинки в цьому районі

Постраждали також кілька пожежників. Що стало причиною пожежі невідомо.

Теми: Португаліястихійне лихо
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