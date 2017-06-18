Из-за лесного пожара в Португалии погибли 19 человек

В лесном пожаре, возникшем в центральной части Португалии, погибли по меньшей мере 19 человек, большинство из них в своих автомобилях.

Об этом сообщает BBC.

Государственный секретарь внутренних дел Хорхе Гомес заявил прессе, что 16 человек погибли в своих автомобилях, когда пытались выехать из зоны стихийного бедствия в Педроган-Гранди, еще три человека умерли от отравления дымом.

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Огонь также перешел на дома в этом районе

Пострадали также несколько пожарных. Что стало причиной пожара неизвестно.