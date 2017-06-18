Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за лесного пожара в Португалии погибли 19 человек

Воскресенье, 18 июня 2017, 03:49

В лесном пожаре, возникшем в центральной части Португалии, погибли по меньшей мере 19 человек, большинство из них в своих автомобилях.

Об этом сообщает BBC.

Государственный секретарь внутренних дел Хорхе Гомес заявил прессе, что 16 человек погибли в своих автомобилях, когда пытались выехать из зоны стихийного бедствия в Педроган-Гранди, еще три человека умерли от отравления дымом.

 
epa
Вогонь також перекинувся на будинки в цьому районі
Огонь также перешел на дома в этом районе

Пострадали также несколько пожарных. Что стало причиной пожара неизвестно.

Темы: Португалиястихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Португалия
Португалия стала 23-й страной, заключившей декларацию о членстве Украины в НАТО
Президент Португалии потерял сознание из-за жары
"Коалиция истребителей": Португалия не передаст Украине свои F-16 - министр
Последние новости
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
Все новости...
Реклама: