Марш рівності закінчився без значних провокацій

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Неділя, 18 червня 2017, 10:50

Учасники Маршу рівності закінчили ходу.

 
Фото Романа Кравця, УП

Як передає кореспондент "Української правди", під час ходи відбувалися дрібні провокації.

Зокрема, невідомі жінка та чоловік кинулися на колону з криками: "Це шкідники, поліція з нами, їх треба розігнати". Їх відтіснили, і рух колони продовжився.

 
Фото Романа Кравця, УП

Як зазначив у коментарі УП начальник Управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля, затриманих під час Маршу рівності не було.

За його словами, провокації не були масштабними.

Разом з тим, як повідомляє УП.Життя, після завершення Маршу учасників організовано впустили на станцію метро "Льва Толстого". Потяг відвіз їх на кінцеву. Від метро курсували автобуси, які відвозили учасників на безпечну відстань від зони проведення Маршу та можливих провокаторів.

Раніше учасники Маршу змінили маршрут, аби уникнути сутичок із противниками заходу.

Роман Кравець, УП

Теми: ЛГБТ Київ
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