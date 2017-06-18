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Марш равенства закончился без значительных провокаций

Воскресенье, 18 июня 2017, 10:50

Участники Марша равенства закончили шествие.

 
Фото Романа Кравца, УП

Как передает корреспондент "Украинской правды", во время шествия происходили мелкие провокации.

В частности, неизвестные женщина и мужчина бросились на колонну с криками: "Это вредители, полиция с нами, их надо разогнать". Их оттеснили, и движение колонны продолжилось.

 

Как отметил в комментарии УП начальник Управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, задержанных во время Марша равенства не было.

По его словам, провокации не были масштабными.

Вместе с тем, как сообщает УП.Життя, после завершения Марша участников организовано пустили на станцию метро "Льва Толстого". Поезд отвез их на конечную. От метро курсировали автобусы, которые увозили участников на безопасное расстояние от зоны проведения Марша и возможных провокаторов.

Ранее участники Марша изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия.

Роман Кравец, УП

Темы: ЛГБТКиев
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