Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під час охорони Маршу рівності постраждали двоє поліцейських

Неділя, 18 червня 2017, 12:39

Двоє поліцейських отримали легкі травми при забезпеченні порядку на Марші рівності, учасники ходи не постраждали.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції України - начальник НУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"За допомогою звернулося двоє поліцейських, але це невеликі подряпини, без госпіталізації", - додав Крищенко.

За його словами, було затримано 6 осіб, які зараз перебувають в Шевченківському районному управлінні ГУ Нацполіції України в м.Києві. Крім того, правоохоронці вилучили кілька балаклав, піротехнічних засобів і медичних масок.

"З боку організаторів та учасників акції "КиївПрайд" постраждалих немає. Всі вже роз'їхалися. У тих місцях, де вони виходили, були посилені наряди (поліції)", - підкреслив Крищенко.

При цьому він зазначив, що охорона громадського порядку в Києві в неділю буде здійснюватися в посиленому режимі фактично до вечора.

Як повідомлялося, Марш рівності в Києві пройшов без серйозних провокацій, однак стався конфлікт між поліцією і противниками Маршу.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛГБТКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
ЛГБТ
Ірландія скасує попередні кримінальні обвинувачення за гомосексуальні відносини
Естонія першою з країн Балтії узаконила одностатеві шлюби
Грузія хоче заборонити сурогатне материнство для іноземців, бо прем'єр боїться геїв
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: