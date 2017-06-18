Попередні результати виборів у Франції: перемога партії Макрона

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Неділя, 18 червня 2017, 21:18

За попередніми результатами другого туру парламентських виборів у Франції партія "Вперед, Республіка!" Еммануеля Макрона виходить явною переможницею разом з партією MoDem (Демократичний рух).

Попередньо пропрезидентська сила забезпечує собі 458-468 місць у Національних зборах. 

За повідомленням бельгійського видання "Лібр Бельжик", права партія "Республіканці" отримує від 68 до 74 місць, соціалісти із союзниками - 19-25.

Ліва "Нескорена Франція" з комуністами - 8-14, "Національний фронт" Марін Ле Пен - 2-4.  Ще 6 місць отримують інші кандидати.

Інтерфакс-Україна

Теми: Франція вибори
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